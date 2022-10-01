В Башкирии за сутки поймали 43 пьяных водителей

За сутки автоинспекторы Башкирии поймали 43 пьяных водителей.

С уходом теплой погоды количество пьяных водителей на дорогах, как правило, сокращается. Тем не менее, всегда находятся те, кто позволяют себе управлять автомобилем в нетрезвом виде.

Так, по данным руководителя ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, за минувшие сутки на дорогах республики автоинспекторы задержали 43 пьяных водителей. Также гаишники выявили более 1,5 тысяч случаев нарушения ППД. Также сообщается, что 32 водителя выезжали на встречную полосу в запрещенном месте.

Автоинспекторы Башкирии обещают продолжить усиленную работу на дорогах республики в выходные дни.