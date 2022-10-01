В Уфе спасли 26-летнего парня, который решил закаляться в реке

В Уфе спасатели УГЗ вытащили из воды 26-летнего парня.

В пресс-службе Управления гражданской защиты сообщили, что история произошла 30 сентября. В диспетчерскую спасателей поступило сообщение о том, что реке Уфимка плавает человек, которому требуется помощь.

Спасатели оперативно прибыли на место на катере и помогли 26-летнему парню выбраться из воды. Он объяснил свой необычный поступок тем, что решил поплавать в последний день сентября в целях закаливания, но его стало уносить от берега сильным течением.

Любителя холодных водных процедур передали медикам, которые оказали ему необходимую помощь.