В Башкирии отменили особый противопожарный режим Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии с 1 октября отменили особый противопожарный режим.

Напомним, что 25 августа в республике был принят указ о введение особых правил. Из-за жары и сухой погоды власти региона ввели особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры в лесах и проведение любых пожароопасных работ вдоль дорог и в зонах водоемов. За нарушение правил предполагались серьезные штрафы – от 10 до 800 тысяч рублей.

С приходом сентября в республике установилась прохладная и пасмурная погода. Из-за этого с 1 октября власти отменили особый противопожарный режим в Башкирии. Соответствующий указ подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.