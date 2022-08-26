В Башкирии на фоне жары с 25 августа ввели особый противопожарный режим

В Башкирии из-за жаркой погоды с 25 августа ввели особый противопожарный режим Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии из-за жаркой погоды с 25 августа ввели особый противопожарный режим. Об этом на правительственном совещании в Центре управления республикой сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров. По его словам, жесткие ограничительные меры нужно, чтобы предотвратить появление опасных и масштабных очагов лесных пожаров.

Особый противопожарный режим запрещает разведение костров, проведение пожароопасных работ на сельскохозяйственных землях, особо охраняемых природных территориях, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, в городских и сельских поселениях, садах, на предприятиях и организациях, а также на свалках.

За нарушение особого режима предусмотрены штрафы: для граждан – от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тыс., для предпринимателей – от 60 до 80 тыс., для юрлиц – от 400 до 800 тыс.

По данным синоптиков, сухая и жаркая погода без дождей сохранится в Башкирии до конца лета.