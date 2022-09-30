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Общество30 сентября 2022 14:34

Пятеро детей заблудились в уфимском лесу

История закончилась благополучно
Источник:kp.ru
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

Спасатели Управления гражданской защиты Уфы сегодня, 30 сентября, помогли заблудившимся в лесу пятерым детям. Всем, как отметили в ведомства, примерно 10-12 лет.

Дети, как уточняется в сообщении решили погулять в лесу и не заметили, как отклонились от маршрута. Чтобы выбраться, они догадались позвонить по телефону 112.

На поиски мальчишек были направлены спасатели, которые помогали по сотовой связи. Детей направили к берегу реки, а оттуда уже на катере доставили до места, а после проводили домой.