Пятеро детей заблудились в уфимском лесу

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

Спасатели Управления гражданской защиты Уфы сегодня, 30 сентября, помогли заблудившимся в лесу пятерым детям. Всем, как отметили в ведомства, примерно 10-12 лет.

Дети, как уточняется в сообщении решили погулять в лесу и не заметили, как отклонились от маршрута. Чтобы выбраться, они догадались позвонить по телефону 112.

На поиски мальчишек были направлены спасатели, которые помогали по сотовой связи. Детей направили к берегу реки, а оттуда уже на катере доставили до места, а после проводили домой.