В Башкирии мобилизовали сына мэра Баймака Радмира Исянбаева

В Башкирии под частичную мобилизацию попал сын мэра города Баймака Радмира Исянабаева

В Башкирии под частичную мобилизацию попал сын мэра города Баймака Радмира Исянабаева. Чиновник проводил родного человека на военные сборы в среду, 28 сентября, о чем сообщил в своих соцсетях.

– Первый в семье, всегда за справедливость, дружелюбный, надёжный друг и всегда ответственный! Мы вместе! Мы тебя любим и ждём! – написал Исянбаев.

Ранее вице-спикер башкирского парламента Рустам Ишмухаметов, рассказал, что дети нескольких депутатов примут участие в частичной мобилизации.