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Общество30 сентября 2022 9:37

В Башкирии мобилизовали сына мэра Баймака Радмира Исянбаева

Ранее сообщалось, что на военные сборы отправятся дети нескольких депутатов регионального парламента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии под частичную мобилизацию попал сын мэра города Баймака Радмира Исянабаева

В Башкирии под частичную мобилизацию попал сын мэра города Баймака Радмира Исянабаева

В Башкирии под частичную мобилизацию попал сын мэра города Баймака Радмира Исянабаева. Чиновник проводил родного человека на военные сборы в среду, 28 сентября, о чем сообщил в своих соцсетях.

– Первый в семье, всегда за справедливость, дружелюбный, надёжный друг и всегда ответственный! Мы вместе! Мы тебя любим и ждём! – написал Исянбаев.

Ранее вице-спикер башкирского парламента Рустам Ишмухаметов, рассказал, что дети нескольких депутатов примут участие в частичной мобилизации.