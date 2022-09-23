Дети нескольких депутатов парламента Башкирии примут участие в частичной мобилизации

Дети нескольких депутатов башкирского парламента примут участие в частичной мобилизации

Дети нескольких депутатов башкирского парламента примут участие в частичной мобилизации. Об этом изданию «Ъ-Уфа» 22 сентября сообщил вице-спикер Рустам Ишмухаметов. Имена коллег по Госсобранию-Курултай, чьи сыновья отправятся служить, он не уточнил.

Напомним, на первом заседании осенней сессии 22 сентября спикер республиканского парламента Константин Толкачев призвал депутатов принять участие в частичной мобилизации, объявленной в России президентом Владимиром Путиным. В тот же день народные избранники приняли законопроект, согласно которому семьи добровольцев, погибших в спецоперации на Украине и Донбассе, могут получить 2 млн рублей.