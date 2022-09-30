В Башкирии более 30 предприятий задействованы в частичной мобилизации

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В Башкирии более 30 компаний задействованы в задачах частичной мобилизации. Об этом 29 сентября на совещания по вопросам функционирования предприятий в новых условиях сообщил премьер-министр местного правительства Андрей Назаров.

По словам чиновника, под руководством главы республики Радия Хабирова в регионе создан оперативный штаб, который отслеживает ситуацию в экономике и взаимодействует с федеральным центром. Кроме того, в Башкирии продолжает работать антикризисный проектный офис с участием органов власти, Нацбанка, налоговой службы. В рамках этого офиса было создано восемь отраслевых комитетов. Они отрабатывают вопросы поддержки промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, предпринимательства, IT-сферы, экспортной деятельности, банковского сектора. Отдельно функционирует межведомственная рабочая группа по сохранению уровня занятости населения.