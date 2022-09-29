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Общество29 сентября 2022 10:40

Башкирия запретила продавать алкоголь рядом с местами проведения массовых мероприятий

Постановление об этом подписал премьер республиканского правительства Андрей Назаров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Правительство Башкирии запретило продавать алкоголь в радиусе 50 метров от мест проведения массовых мероприятий

Правительство Башкирии запретило продавать алкоголь в радиусе 50 метров от мест проведения массовых мероприятий

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство Башкирии запретило продавать алкоголь в радиусе 50 метров от мест проведения массовых мероприятий. Речь идет о согласованных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетах. Ограничение касается как магазинов, так и заведений общепита. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. 28 сентября документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Чиновник возложил контроль за исполнением постановления на министра экономического развития Башкирии Рустама Муратова.

Ранее «КП-Уфа» писала, что парламент республики может расширить запрет на продажу алкоголя в День молодежи.