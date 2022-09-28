Уфимского адвоката Александра Войцеха приговорили к четырем годам тюрьмы

Кировский районный суд Уфы приговорил адвоката Александра Войцеха к четырем годам колонии общего режима по уголовному делу о покушении на мошенничество

Кировский районный суд Уфы приговорил адвоката Александра Войцеха к четырем годам колонии общего режима по уголовному делу о покушении на мошенничество в сфере кердитования. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба инстанции.

Напомним, согласно ранее озвученной версии следствия, юрист «с целью хищения» денег подал в пять банков Уфы заявки на получение кредитов на суммы от 600 тысяч до трех миллионов рублей. В справке о доходах он указал сумму, в сто раз превышающую его реальный официальный заработок по месту работы за последние 11 месяцев. Адвокат взял кредит в четырех банках на сумму более 4,4 млн рублей, «дважды внес ежемесячный платеж в каждый банк, а затем перестал исполнять обязательства».

В суде передали, что Войцеха арестовали в зале суда и этапировали в СИЗО-1. Вину в преступлении он не признал.