Уфимского адвоката Александра Войцеха собираются судить за покушение на мошенничество

Обвинительное заключение по делу Войцеха утверждено и будет направлено в суд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Уфе будут судить адвоката Александра Войцеха. Против него возбудили уголовное дело о «покушении на мошенничество в сфере кредитования на общую сумму свыше 7 млн рублей». Об этом сегодня, 22 ноября, сообщил Следственный комитет Башкирии.

По версии следствия, 40-летний юрист «с целью хищения» денег подал в пять банков Уфы заявки на получение кредитов на суммы от 600 тысяч до трех миллионов рублей.

– Чтобы сведения о возникших финансовых обязательствах не попали в кредитную историю заемщика, все заявки на кредит он подал в один день, представив в каждый банк справку, содержащую заведомо ложные сведения о полученном доходе, в 100 раз превышающем его реальный официальный доход по месту работы за последние 11 месяцев, – передали в СК РБ.

Войцех, как следует из материалов дела, смог взять в четырех банках кредиты на более чем 4,4 млн рублей. Затем он «дважды внес ежемесячный платеж в каждый банк, а затем перестал исполнять обязательства». Следствие оценивает ущерб банкам в 4,4 млн рублей.

Адвокат отрицает вину в инкриминируемом преступлении. Обвинительное заключение тем времени утверждено и будет направлено в суд.

Ранее «КП-Уфа» писала, что Александр Войцех стал фигурантом еще одного расследования. Исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета Башкирии возбудил против адвоката уголовное дело о воспрепятствовании правосудию и нарушении неприкосновенности частной жизни.