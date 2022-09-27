Башкирия мобилизовала артистов филармонии из Сибая

фото: vk.com // Сибайское концертно-театральное объединение

В Башкирии по частичной мобилизации на спецоперацию на Украине и Донбассе призвали 12 артистов и сотрудников Сибайской филармонии. Проводы состоялись у здания городского военкомата 26 сентября. Об этом сообщили в самом концертно-театральном объединении.

Помимо сотрудников филармонии, призванными оказались также трое мужчин из Сибайского государственного башкирского драматического театра имени Мубарякова и директор колледжа искусств Замир Янтурин.

Мобилизованные отправились в путь, исполняя в автобусе башкирские песни. Ролик с ними завирусился в сети.