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Общество24 сентября 2022 8:19

Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело об издевательствами над детьми в тубдиспансере

В ведомстве установили два факта жестокого обращения с девочками пяти и шести лет
Источник:kp.ru

Прокуратура Башкирии приняла решение после проверки сообщения о жестоком обращении с детьми в противотуберкулезном центре возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве сообщили, что воспитатель учреждении применила недопустимые методы воспитания к девочка шести и пяти лет. Кроме того, в медучреждении потолки стены и мебель имеют дефекты, из-за которых их нельзя очистить должным образом.

В адрес главного врача внесли представления, а по факту случившегося возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, соединенном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ).