Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело об издевательствами над детьми в тубдиспансере

Прокуратура Башкирии приняла решение после проверки сообщения о жестоком обращении с детьми в противотуберкулезном центре возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве сообщили, что воспитатель учреждении применила недопустимые методы воспитания к девочка шести и пяти лет. Кроме того, в медучреждении потолки стены и мебель имеют дефекты, из-за которых их нельзя очистить должным образом.

В адрес главного врача внесли представления, а по факту случившегося возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, соединенном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ).