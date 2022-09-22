Башкирия распространила выплаты семьям погибших в спецоперации на добровольцев

Парламент Башкирии 22 сентября в трех чтениях принял законопроект, согласно которому региональные выплаты в 2 млн рублей смогут получить семьи добровольцев, погибших в спецоперации на Украине

Парламент Башкирии 22 сентября в трех чтениях принял законопроект, согласно которому региональные выплаты в 2 млн рублей смогут получить семьи добровольцев, погибших в спецоперации на Украине. Ранее эта социальная поддержка распространялась только на родных военнослужащих.

Законопроект на заседании Госсобрания-Курултая представила первый замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ольга Кабанова. Со ссылкой на данные военкомата чиновника сказала, что из числа добровольцев в военной спецоперации погибли 17 человек.

Напомним, ввести региональные выплаты для семей погибших в спецоперации на Украине военных в конце марта предложил Радий Хабиров. Тогда же депутаты Госсобрания-Курултая приняли соответствующий закон.

От Башкирии в специальной военной операции участвуют два добровольческих батальона: имени героев России Минигали Шаймарутова и Александра Доставалова.