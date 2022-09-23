Сотрудников и посетителей судов Башкирии эвакуировали из-за угрозы о минировании

23 сентября, сотрудников и посетителей районных, межмуниципальных и городских судов Башкирии эвакуировали из-за пришедших на электронную почту сообщений о минировании

Сегодня, 23 сентября, сотрудников и посетителей большинства районных, межмуниципальных и городских судов Башкирии эвакуировали из-за пришедших на электронную почту сообщений о минировании. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в объединенной пресс-службе судов республики.

– Везде были проведены эвакуационные мероприятия, информация о минировании не подтвердилась, в настоящее время все суды работают в штатном режиме, – передали в инстанции.

Напомним, 30 августа в Уфе по той же причине были эвакуированы сразу пять судов.