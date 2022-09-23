В Башкирии наказали парочку, которую застали за любовными утехами перед школой

фото: соцсети

Дюртюлинской районный суд Башкирии наказал мужчину и женщину, которых посреди дня застали за публичным сексом рядом со школой. Обоим назначили административные аресты по статье о мелком хулиганстве. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба инстанции.

– Лицам, совершившим административное правонарушение, выразившиеся в совершении полового акта в общественном месте, сопровождающееся нецензурной бранью, назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 и 10 суток, – передали в суде.

Напомним, о скандальном инциденте стало известно благодаря соцсетям. На придавшуюся любовным утехам парочку пожаловались местные жители.