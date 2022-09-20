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Общество20 сентября 2022 17:51

В Башкирии парочку заметили за любовными утехами перед школой

Страстные любовники не удержались и предались разврату рядом с местным стадионом
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Накануне в башкирском городе Дюртюли местные жители заметили пару молодых людей, придавшихся любовным утехам посреди белого дня около местного школьного стадиона. Страстную сцену запечатлели случайные прохожие. Они сняли на видео развратные развлечения любовной пары и выложили ролик в социальные сети. Автор поста осудила мужчину и женщину за развратные действия около спортивного сооружения.

По словам автора ролика, ни холодная пасмурная погода и ни свет белого дня не помешали парню с девушкой завершить ранее утро любовными играми. По всей видимости, их не волновали проходящие мимо люди. Да и о том, что их кто-то может заметить, жители Дюртюлей также не особо переживали.