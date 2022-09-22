Спикер парламента Башкирии предложил депутатам принять участие в частичной мобилизации

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев предложил депутатам принять участие в частичной мобилизации, объявленной в России

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев предложил депутатам принять участие в частичной мобилизации, объявленной в России. С такой инициативой он выступил в заключительной части заседания Госсобрания-Курултая 22 сентября.

– Кто пожелает, каждый депутат, подходящий под набор требований, которые предъявляются участникам этого мобилизационного процесса, может принять участие. Во многих субъектах уже люди идут. Мы поддерживаем это всячески, – сказал Толкачев.

Напомним, на том же заседании выступил глава Башкирии Радий Хабиров. Его речь так же касалась частичной мобилизации.