Хабиров обратился к жителям Башкирии в связи с частичной мобилизацией

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям республики в связи с объявленной президентом России частичной мобилизацией

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям республики в связи с объявленной президентом России частичной мобилизацией. Он выступил на заседании Госсобрания-Курултая 22 сентября. Публикуем отрывок его речи.

– Мы живем в непростые, сложные времена, по сути – в переломную эпоху. На нашу страну, на всех нас оказывается огромное давление извне. […] Президент России подписал указ о проведении частичной мобилизации. Это вынужденное, но необходимое и взвешенное решение. Наш долг – выступить единым фронтом на защиту Отечества, братских народов Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которые хотят вернуться в российскую семью. Россияне могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности нашей страны. […] Наши резервисты всегда знали, что родина вновь может призвать их на защиту рубежей. И были к этому готовы. И такое время пришло. […] Я уверен, мы эффективно и в срок решим задачи, поставленные главой государства. Дорогие земляки, сейчас по всей стране звучит призыв о мобилизации всего нашего общества, единении ради скорейшей общей победы – и по-другому не получится. Хочу сказать нашим воинам и тем, кому предстоит приступить к выполнению задач специальной военной операции: мы всегда с вами, возвращайтесь живыми и здоровыми. Наше дело правое, и победа будет за нами, – сказал Хабиров.

Он добавил, что военный комиссариат Башкирии проводит «все необходимые мероприятия» по обеспечению частичной мобилизации, и напомнил о создании мобилизационного штаба, который координирует работу по выполнению указа президента.

Глава Башкирии попросил депутатов «в полной мере развернуть в округах информационную работу: выезжать в районы, города, встречаться с людьми и разъяснять им положения указа о частичной мобилизации и задачах специальной военной операции». Он призвал парламент «в полную силу» заняться «пропагандистской и патриотической работой», а также обсудить изменения законодательства для социальной поддержки участников спецоперации и их семей.

Напомним, частичную мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября – во время обращения к жителям страны.