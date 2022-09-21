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Общество21 сентября 2022 12:21

Хабиров объявил о создании мобилизационного штаба в Башкирии

Руководитель региона заявил, что «полностью поддерживает» решение президента о частичной мобилизации
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о создании в республике мобилизационного штаба

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о создании в республике мобилизационного штаба

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о создании в республике мобилизационного штаба. Руководитель региона заявил, что «полностью поддерживает» решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

– В нашей республике создан мобилизационный штаб, который будет координировать работу по выполнению указа верховного главнокомандующего. Уверен, мы эффективно и в срок выполним задачи, поставленные главой государства, – сказал Хабиров.

Напомним, частичную мобилизацию в России президент объявил сегодня утром, 21 сентября – во время обращения к жителям страны.