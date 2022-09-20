В Уфе у ТЦ «Мега» на два дня изменили схему движения четырех автобусных маршрутов

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В Уфе из-за проведения международного конгресса «Транспорт и строительство» на 20 и 21 сентября изменили схему движения автобусных маршрутов №110м, 226, 232, 277 возле торгового центра «Мега». Пассажирский транспорт в течение двух дней будет ездить так, как указано на схеме ниже.

Схема движения автобусов у ТЦ "Мега" на 20 и 21 сентября // ufacity.info

Городские службы рекомендовали жителям планировать свои поездки с учетом изменений движения маршрутов.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров позвал жителей Уфы посетить выставку раритетных автомобилей, которая открылась в рамках международного конгресса.