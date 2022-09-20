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Общество20 сентября 2022 6:25

Хабиров позвал жителей Уфы на выставку рестроавтомобилей и спецтехники

Посмотреть на исторические экземпляры автопрома можно будет до вечера пятницы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров 20 сентября позвал жителей Уфы на выставку ретроавтомобилей и спецтехники, которая открылась в рамках международного конгресса «Транспорт и строительство». Площадка мероприятия организована на улице Рубежной, 178, рядом с торговым центром «Мега».

– Можно будет посмотреть спецтехнику, которую производят российские и белорусские компании, в том числе квадроциклы, квадрокоптеры и вертолеты. А еще гостей ждёт гастрофестиваль и шоу-программа, – написал руководитель региона в своих соцсетях.

Выставка будет открыта до вечера пятницы, 23 сентября.