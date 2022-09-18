В Башкирии закрыли сбор для годовалого малыша, потерявшего глаз из-за рака

Совсем скоро маленького Тимофея снова прооперируют. Фото: АНО "Радуга добра"

В Башкирии волонтеры объявили о закрытии сбора денег для годовалого малыша, потерявшего глаз из-за рака. Напомним, о непростой истории Тимофея Жирухина «Комсомолка» писала совсем недавно. Родители заметили, что их сын начала вести себя беспокойно, много плакал, но решили, что у него проблемы с животиком. И лишь на медкомиссии врачи выявили, что у ребенка ретинобластома – рак сетчатки глаза. Тимофея экстренно прооперировали в Москве, но на установку глазного протеза пришлось собирать деньги, так как у семьи не было возможности приобрести протез самостоятельно.

И вот произошло чудо. Благодаря помощи неравнодушных жителей Башкирии сбор на глазной протез удалось закрыть не только для Тимофея, но и еще для двух малышей, столкнувшихся с такой же проблемой.

- Хотели бы сказать огромное спасибо нашим волшебникам. Огромное сердечное спасибо от родителей и детей за помощь в сборе для глазных протезов. Спасибо всем, кто не прошел мимо наших подопечных, ведь чужих детей и вправду не бывает, - поблагодарила волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева всех, кто принял участие в сборе.