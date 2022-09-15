«Думали, что колики, а оказался рак»: в Башкирии спасают маленького мальчика

Фото: АНО "Радуга добра"

Маленькому Тимофею Жирухину из Стерлитамака недавно исполнился всего год, а на долю малыша уже выпали серьезные испытания. У мальчика врачи обнаружили ретинобластому – рак сетчатки глаза. Чтобы не дать опухоли распространиться дальше, Тимофея пришлось экстренно прооперировать и удалить глаз, но сейчас малышу нужно установить дорогостоящий глазной протез, поэтому семья нуждается в помощи.

КОВАРНАЯ ОПУХОЛЬ

23 июля Тимофей отметил свой первый день рождения, после чего родители отвели его на плановую медкомиссию в поликлинику. Тем более что и повод был – последние недели мальчик был вялый, капризный, плохо ел и спал. Родители списывали на проблемы с животиком, может, колики или еще что, не догадываясь, что проблема гораздо серьезнее.

- На обследовании врачи заметили странное свечение в глазу, сделали МРТ, оказалось, что у Тимофея ретинобластома – рак сетчатки глаза. К сожалению, этот вид онкологии довольно часто встречается у маленьких детей, однако, если болезнь вовремя обнаружить и сделать операцию, очень большой шанс, что ребенок выйдет в ремиссию, и метастазы не будут распространяться. Потом на место удаленного глаза ставится протез, и ребенок живет дальше обычной жизнью, - рассказывает волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева.

Тимофея экстренно отвезли в Москву, а 12 сентября мальчика уже прооперировали и удалили опухоль. Сейчас малыш находится в реанимации, где приходит в себя, но вскоре ему предстоит еще одна операция – уже по установке протеза. Вот только дело в том, что если сама операция бесплатная, то стоимость протеза семье придется оплатить. Но даже сумма в 21400 рублей, которая многим покажется незначительной, для семьи Жирухиных – очень большие деньги.

На помощь малышу пришли волонтеры АНО «Радуга добра» и объявили сбор. Если и вы хотите помочь ребенку, можете сделать посильный вклад на карту, привязанную к номеру 8(919)616-60-26 (получатель Регина Фанусовна Б., обязательно с пометкой «Протез»).