После столкновения с электроопорой в ДТП в Башкирии погибли четыре человека

Фото: прокуратура Башкирии

Минувшей ночью, 17 сентября, в Башкирии произошла смертельная авария. В результате ДТП, по данным ГИБДД региона, погибли четыре человека.

Предварительно известно, что в 1:30 на 49 км дороги Кропачево-Месягутово-Ачит водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате столкновения сам 35-летний водитель и его пассажирки в возрасте от 37 до 44 лет скончались на месте происшествия.

В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются. На месте работает прокурор Салаватского района Александр Щевелев, передали в прокуратуре Башкирии.