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Общество16 сентября 2022 16:55

Сергей Греков по собственному желанию покинул пост полномочного представителя Башкирии при президенте РФ

С новой кандидатурой пока что не определились
Источник:kp.ru
Фото: Сергей Греков/Вконтакте

Фото: Сергей Греков/Вконтакте

Экс-мэр Уфы Сергей Греков покинул пост вице-премьера республики, полномочного представителя Башкирии при президенте РФ передали сегодня, 16 сентября, в РБК-Уфа со ссылкой на источник в правительстве.

По предоставленной информации, решение было принято по собственному желанию. В настоящий момент с новой кандидатурой опустевшее место пока что не определились.

14 февраля 2022 года стало известно об отставке Сергея Грекова с должности мэра Уфы. Руководить администрацией он начала после смерти Ульфата Мустафина 15 января 2021 года.