В Уфе несколько дней назад вечером пропала 14-летняя Ангелина Степанова

Фото: поисковый отряд «Барс»

В Уфе сегодня, 16 сентября, начали поиски 14-летней Ангелины Степановой. В настоящий момент известно, что девушка вышла из дома 14 сентября в 22:00 и пропала. По предоставленным данным, в день случившегося ученица 8-класса лицея взяла с собой ключи и 600 рублей.

Приметы: светло-русые волосы с рыжими кончиками, худощавое телосложение, на вил 15 лет.

Была одета: серое худи с капюшоном, серое трико, белые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении подростка, сообщите, пожалуйста, по телефону 112.