Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2022 16:17

В Уфе несколько дней назад вечером пропала 14-летняя Ангелина Степанова

Сейчас девочку активно ищут волонтеры и полиция
Источник:kp.ru
Фото: поисковый отряд «Барс»

Фото: поисковый отряд «Барс»

В Уфе сегодня, 16 сентября, начали поиски 14-летней Ангелины Степановой. В настоящий момент известно, что девушка вышла из дома 14 сентября в 22:00 и пропала. По предоставленным данным, в день случившегося ученица 8-класса лицея взяла с собой ключи и 600 рублей.

Приметы: светло-русые волосы с рыжими кончиками, худощавое телосложение, на вил 15 лет.

Была одета: серое худи с капюшоном, серое трико, белые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении подростка, сообщите, пожалуйста, по телефону 112.