Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2022 16:01

В Башкирии проводили в последний путь погибшего на Украине Ильмира Давлетбаева

Уроженца Баймакского района наградили посмертно орденом «За отвагу»
Источник:kp.ru
Фото: «Баймакский вестник»

Фото: «Баймакский вестник»

В Баймакском районе Башкирии накануне, 15 сентября, проводили в последний путь погибшего уроженца республики Ильмира Давлетбаева, сообщили в газете «Баймакский вестник».

– Вчера весь район, вся республика и вся страна скорбели вместе с нами – мы проводили в последний путь доблестного земляка, достойного сына нашей Родины, Ильмира Давлетбаева, уроженца деревни Карышкино, – передается в сообщении.

Ильмир проходил службу в 2006-2008 годах, принимал участие в военном конфликте на территории Чеченской республики. Был награжден медалями «Суворов», «За службу в спецназе», нагрудным знаком «За отличие в службе I и II степеней». За участие в спецоперации на Украине его посмертно наградили орденом «За отвагу».