Башкирия ищет инвестора на строительство элеватора за 310 млн рублей

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора на строительство элеватора с зернохранилищем на 24 тонны в Федоровском районе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора на строительство элеватора с зернохранилищем на 24 тонны в Федоровском районе. Сумма требуемых вложений составляет 310 млн рублей, срок реализации проекта – один год. На предприятии планируется создать 35 рабочих мест. Об этом 14 сентября сообщило региональное правительство.

– Площадь сельхозугодий в Федоровском районе, где и находится площадка под реализацию проекта, составляет 139 тысяч гектаров, из которых большинство – пашни, - отметил гендиректор Корпорации развитии Наиль Габбасов.

По словам чиновника, в бизнес-предложении для потенциального инвестора подготовлена концепция, проведены расчеты и составлен перечень необходимого оборудования. Также правительство Башкирии готово предложить господдержку: внесение проекта в перечень приоритетных, освобождение от налога на имущества, передачу участка под элеватор в аренду без проведения торгов и предоставление субсидий на покупку техники.

Ранее на оперативном совещании в правительстве республики Минсельхоз заявил о недостатке хранилищ для зерна из-за большого урожая.