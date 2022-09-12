Из-за большого урожая в Башкирии в этом году не хватило хранилищ

По состоянию на 12 сентября 2022 года, убрано 4 млн 300 тысяч тонн зерновых, еще осталось убрать 251 тысячу га – это 16%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году Башкирия оказалось богатой на урожай. Зерна настолько много, что его периодически складывают на землю. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил вице-премьер и министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. Чиновник сообщил о необходимости увеличить зернохранилища, потому что такая проблема создается не в первый раз.

- Проблема, что некуда складывать зерно, у нас выходит периодически. В соцсетях в большом количестве показывают, что где-то мы буртуем прямо на земле. Необходимо увеличить зернохранилища, - сказал министр.

По состоянию на 12 сентября 2022 года, убрано 4 млн 300 тысяч тонн зерновых, еще осталось убрать 251 тысячу га – это 16%.

Хабиров отметил, что власти не ожидали такого урожая.

- Нам урок такой – мы же не ждали такого урожая. Мы работали на него – были хорошие погодные условия, и техника есть. Теперь главная задача и обязательство для глав муниципалитетов – зернохранилища и зерносушилки, - сказал глава.