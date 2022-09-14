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Общество14 сентября 2022 5:16

Путин наградил грамотой спикера башкирского парламента Константина Толкачева

Председателя Госсобрания-Курултая поощрили «за вклад в укрепление законности и активную общественную деятельность»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой спикера башкирского парламента Константина Толкачева

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой спикера башкирского парламента Константина Толкачева

Фото: Рустем АХУНОВ

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой спикера башкирского парламента Константина Толкачева. Соответствующее распоряжение было подписано 9 сентября.

В документе сказано, что председателя Госсобрания-Курултая поощрили «за вклад в укрепление законности и активную общественную деятельность».

Напомним, в начале сентября Путин наградил почетной грамотой известного башкирского дипломата Ильдуса Илишева.