Путин наградил грамотой спикера башкирского парламента Константина Толкачева

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой спикера башкирского парламента Константина Толкачева
Фото: Рустем АХУНОВ
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой спикера башкирского парламента Константина Толкачева. Соответствующее распоряжение было подписано 9 сентября.
В документе сказано, что председателя Госсобрания-Курултая поощрили «за вклад в укрепление законности и активную общественную деятельность».
Напомним, в начале сентября Путин наградил почетной грамотой известного башкирского дипломата Ильдуса Илишева.