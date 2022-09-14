Путин наградил грамотой спикера башкирского парламента Константина Толкачева

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой спикера башкирского парламента Константина Толкачева Фото: Рустем АХУНОВ

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой спикера башкирского парламента Константина Толкачева. Соответствующее распоряжение было подписано 9 сентября.

В документе сказано, что председателя Госсобрания-Курултая поощрили «за вклад в укрепление законности и активную общественную деятельность».

Напомним, в начале сентября Путин наградил почетной грамотой известного башкирского дипломата Ильдуса Илишева.