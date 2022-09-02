Путин наградил почетной грамотой дипломата из Башкирии Ильдуса Илишева

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России чрезвычайного и полномочного посланника второго класса в отставке Ильдуса Илишева

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России дипломата из Башкирии, чрезвычайного и полномочного посланника второго класса в отставке Ильдуса Илишева. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 1 сентября.

Ильдусу Илишеву 65 лет. Он родился в деревне Верхнесюрюбаево Кугарчинского района республики. В разные годы преподавал на кафедрах иностранных языков в БашГУ и Башкирском филиале академии наук СССР. С 1994 по 1997 год был главным специалистом по международным и национальным вопросам при башкирском парламенте. Затем два года жил и работал ученым-исследователем в США. С 1997 по 2005 год был старшим научным сотрудником и директором Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской Академии наук. В те же годы занимал должность директора института права в БашГУ. В течение последующих пяти лет занимал совмещал посты вице-премьера правительства и министра культуры Башкирии.