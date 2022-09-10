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Общество10 сентября 2022 13:30

За сутки сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 41 нетрезвого водителя

Источник:kp.ru

В ГИБДД Башкирии озвучили итоги профилактических рейдов в республике, которые прошли накануне, 10 сентября, на территории региона. Всего за один вечер сотрудники ведомства задержали 41 нетрезвого водителя.

По предоставленной информации, всего было составлено более 1,7 тыс. административных материалов, среди которых было 39 фактов выезда на встречную полосу, 41 нетрезвый гражданин за рулем, а также еще шестеро сели за руль в состоянии опьянения повторно. Этим нарушителям грозит уже уголовное наказание.