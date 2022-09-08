Башкирский батальон Шаймуратова несколько дней не выходил на связь

Советник главы Башкирии Алик Камалетдинов поделился последними новостями о башкирском батальоне, который несколько дней не выходил на связь.

В конце августа башкирский батальон имени Шаймуратова закончил боевое слаживание и отправился на территорию проведения СВО на Украине. После этого бойцы несколько дней не выходили на связь. Об этом сообщил организатор создания батальона Алик Камалетдинов.

Позже командир батальона вышел на связь с республикой и объяснил, что с бойцами все в порядке. По словам военного, у членов его отряда «бодрый дух и они проявляют чудеса героизма».

Камалетдинов, в свою очередь, отметил, что второй башкирский батальон имени Доставалова сейчас выдвигается к месту проведения СВО.