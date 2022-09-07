В Башкирии погибла 17-летняя девушка, разбившаяся в ДТП в августе

Врачи не смогли спасти 17-летнюю девушку из Стерлитамака, которая попала в ДТП 30 августа.

Известно, что 30 августа 46-летняя женщина за рулем Opel Astra при повороте не уступила дорогу скутеру, на котором 16-летний парень вез 17-летнюю пассажирку. Подростков пришлось госпитализировать.

К сожалению, 6 сентября стало известно, что пострадавшая в ДТП девушка скончалась. Пострадавшая так и не пришла в сознание, несмотря на все усилия врачей. Об этом сообщили близкие девушки.

Напомним, что ночью 2 сентября погиб рэпер XALID – парень разогнался на своем мотоцикле по проспекту Октября и врезался в автомобиль, который разворачивался. За две недели до трагедии парень выпустил альбом, в котором пел о возможной смерти.