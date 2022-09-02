В Уфе погиб молодой рэпер XALID Фото: youtube.com

Ночью 2 сентября в Уфе разбился музыкант Халид Хайбуллин.

Фотографии и видео с места смертельного ДТП с мотоциклом и легковушкой облетели соцсети Уфы ночью 2 сентября. По данным ГИБДД Башкирии, 25-летний местный житель, управлявший байком BMW, столкнулся с автомобилем Ford Focus, который разворачивался рядом с остановкой «ЖД больница». К сожалению, удар был настолько мощным, что водитель двухколесного транспорта погиб на месте. Пострадавшего водителя Ford медики решили отпустить домой.

Мотоциклист погиб на месте аварии Фото: vk.com

В УФЕ ПОГИБ РЭПЕР ХАЛИД

На следующий день стало известно, что погибшим в Уфе мотоциклистом оказался Халид Хайбуллин, более известный как рэпер XALID. Парень записывал треки и клипы в популярном жанре «новой школы». Речь в песнях Халида шла о девушках, вечеринках и автомобилях. Нельзя сказать, что Халид заслужил всероссийскую популярность, но некоторые его треки знали и за пределами Уфы и Башкирии.

Последний альбом парень записал за три недели до смерти Фото: vk.com

Парень часто публиковал фотографии своего мотоцикла BMW, на котором в итоге попал в смертельную аварию. Также в декабре 2021 года он выложил провокационный клип, в котором поет про ВАЗ-2114, а в конце он ролика он обливает автомобиль бензином и сжигает.

КТО ТАКОЙ РЭПЕР ХАЛИД

Парень был родом из Татышлинского района Башкирии. В 2020 году в местной администрации даже выкладывали в соцсетях пост, в котором представляли Халида как талантливого поэта и музыканта.

Последний альбом рэпер XALID опубликовал 19 августа - за три недели до гибели. На его обложке Халид сидит рядом со своим мотоциклом BMW. В треке «Шлем на балаклаве» звучат пугающие строки.

- Для нас не проблема разогнаться до двухсот. Главное самим не стать одними из «двухсот» (имеется ввиду термин «Груз 200», которым обозначают погибших).