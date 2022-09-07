В Уфе пройдет выставка Евгении Васильевой «Время и вечность»

13 сентября в Башкирском государственном художественном музее имени М.В.Нестерова состоится открытие выставки Евгении Васильевой «Время и вечность». Начало мероприятия в 13:00 по уфимскому времени.

В своих картинах Васильева обращается к теме роли понятий времени и вечности в жизни человека, его творчестве, а также духовности. Более того, данная выставка о личных переживаниях автора в период безвременья.

Место также выбрано не случайно. Свои работы Васильева посвящает гениальному уфимцу, академику искусства Михаилу Нестерову (1862-1942), чьим именем и назван музей. В этом году исполняется 160 лет со дня рождения выдающегося художника. Примечательно, что Нестеров жил в сложное и неспокойное время, когда войны и революции сменяли друг друга, он как раз и искал вечность в своих работах.

- Искусство помогает нам делать мир лучше, осознавать действительность и думать о вечных ценностях, а не о сиюминутных задачах. Оно помогает нам следовать христианским ценностям и помнить о главном: о нашем назначении на Земле, - рассказывает Евгения Васильева в преддверии открытия выставки.

«Время и вечность» даст каждому зрителю составить свое представление о вечности, взглянуть на безвременье собственным взглядом и убедиться в реальности происходящего. Только почувствовав вечность, мы сможем по-другому взглянуть на мир и найти в нём ту «тихую заводь», о которой писал и к которой стремился Михаил Нестеров.

Справка. Евгения Васильева (EVA) — почётный член Российской академии художеств, член Творческого Союза художников России, кавалер ордена Почёта РФ.

С отличием окончила факультет искусств Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (степень магистра в области изобразительного искусства, аспирантура по специальности «Искусствоведение»), Британскую высшую школу искусств и дизайна (по специальности «Современное искусство»), Open College of the Arts (степень магистра в области изобразительного искусства), юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (степень магистра в области юриспруденции). Помимо художественной практики, занимается научно-исследовательской деятельностью и является автором 15 монографий, посвящённых взаимодействию рационального и иррационального знаний в современном искусстве.