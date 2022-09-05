На въезде в Уфу утром 5 сентября образовалась пробка

5 сентября на Оренбургском тракте на въезде в Уфу образовалась пробка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром, 5 сентября, на Оренбургском тракте на въезде в Уфу образовалась пробка. Она растянулась от улицы Державной до Южного обхода города. На трассе произошло ДТП. Также затор возник на выезде из села Зубово, следует из данных сервисов Яндекс. Пробки и 2гис.

Общая ситуация с пробками в башкирской столице по состоянию на 10:30 оценивается в два балла.

Напомним, в пятницу, 2 сентября, пробки образовались сразу на двух шоссе Уфы – Демском и Нагаевском.