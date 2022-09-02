На двух шоссе в Уфе утром 2 сентября образовались большие пробки

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Сегодня утром, 2 сентября, в Уфе водители встали в пробках на Демском и Нагаевском шоссе по направлению в город. По предварительным данным, причинами обоих заторов стали ДТП.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки» протяженность пробки на Демском шоссе составляет порядка двух километров, а на Нагаевском – почти 4,5 километра. Последний затор тянется от озера Княжичино до участка улицы Пугачева, который был закрыт этим летом на масштабную реконструкцию.

Общая ситуация с пробками в башкирской столице оценивается в три балла.