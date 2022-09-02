В Уфе в ДТП с Ford Focus погиб 25-летний водитель мотоцикла BMW

фото: ГИБДД РБ

Минувшей ночью, 2 сентября, в Уфе в ДТП с легковушкой погиб мотоциклист. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.

Авария случилась рядом с остановкой «ЖД-больница». На проспекте Октября 40-летний уфимец за рулем Ford Focus при развороте столкнулся со встречным мотоциклом BMW.

25-летний водитель двухколесного транспорта от полученных травм скончался. Сидевший за рулем машины мужчина получил небольшие повреждения. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Напомним, похожее ДТП с летальным исходом случилось вечером 1 сентября в Нефтекамске.