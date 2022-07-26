Улицу Пугачева в Уфе закрыли на двухлетнюю реконструкцию

фото: ufacity.info

Сегодня, 26 июля, улицу Пугачева на участке между пересечениями с Геофизиков и Бородинской закрыли на двухлетнюю реконструкцию. Масштабный ремонт завершится только к 30 июня 2024 года.

Для объезда закрытого отрезка была построена новая дорога протяженностью 3,2 километра. Она проходит по улицам Бородинской, Испытателей и Геофизиков.

На выходных объездной путь протестировал глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что там хороший асфальт, есть автобусные остановки, разметка, светофоры, освещение, и в целом все сделано «на достойном уровне». Руководитель региона заранее предупредил, что из-за закрытия улицы Пугачева въезд в город может быть затруднен и попросил прощения у жителей за неудобства.

Напомним, в рамках реконструкции проезжая часть на улице Пугачева будет расширена до четырех полос. На ней построят ливневую канализацию, очистные сооружения, переустроят инженерные коммуникации и модернизируют наружное освещение.