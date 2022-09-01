Строительство высотки на месте снесенного «А-Кафе» в Уфе продолжится

Площадка снесенного «А-Кафе» до начала стройки Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе строительство многоквартирного жилого дома в районе Госцирка на месте снесенного «А-Кафе» продолжается.

Госжилнадзор Башкирии 29 июля и 25 августа пытался с помощью предостережений обязать мэрию отозвать выданное разрешение на возведение высотки по проспекту Октября, 75. Ведомство ссылалось на нарушение градостроительных норм. 31 августа застройщик – компания «Проспект» (входит в группу компаний СУ-1. - Ред.) – через Арбитражный суд республики смог приостановить действие этих предостережений. Девелопер мотивировал это тем, что в случае их исполнения администрация города нарушит права дольщиков. Инстанция с ним согласилась.

– Исполнение администрацией [города] предостережений […] может привести к отмене выданных заявителю разрешений на строительство в порядке самоконтроля и, как следствие, повлечет затягивание строительства объекта […] и нарушение сроков передачи квартир участникам долевого строительства, – говорится в определении суда, которое имеется в распоряжении редакции.

Ранее мэрия Уфы обратилась с заявлением в Арбитраж к Минземимуществу Башкирии с требованием признать недействительным ранее выданное разрешение на строительство дома рядом с Госцирком. Дело только назначили к рассмотрению.