В Башкирии фермер поджигает поля с зерновыми в пожароопасный сезон

В Дуванском районе фермер поджигает поля с зерновыми культурами.

Странная история произошла в Дуванском районе Башкирии в конце августа. Местные жители поделились в соцсетях последствиями действий своего соседа Андрея З. По словам сельчан, фермер намеренно поджигает сухие поля с зерновыми культурами. При этом на видео гражданин объясняет это тем, что «у него похищают зерно и предотвращает это путем поджога». По всей видимости, его не заботит, что огонь может перекинуться на соседние поля и постройки.

Примечательно, что с 25 августа в Башкирии действует особый пожароопасный режим – в эти запрещается разведение костров в полях и лесах.

В МВД Башкирии сообщили, что в действиях мужчины нашли признаки уголовного преступления – покушения на умышленное уничтожение имущества. Также мужчине может грозить штраф за нарушение противопожарного режима.