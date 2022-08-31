Проект рекультивации Сибайского карьера за 1,3 млрд рублей внесли в перечень приоритетных

Проект рекультивации Сибайского карьера в Башкирии внесли в перечень приоритетных. Инвестор намерен вложить в восстановление загрязненных предприятиями земель 1,3 млрд рублей

Проект рекультивации Сибайского карьера в Башкирии внесли в перечень приоритетных. Инвестор – компания «Гео Генезис» – намерен вложить в восстановление загрязненных предприятиями земель 1,3 млрд рублей и создать 100 рабочих мест. Об этом 31 августа сообщило региональное правительство.

– Ожидаемый результат от комплекса мероприятий: уменьшение площади нарушенных земель, занятых хвостохранилищем, уменьшение пыления, предотвращение рисков возобновления техногенного пожара в Сибайском карьере, а также разработка наилучшей доступной технологии комплексного извлечения полезных компонентов из горнопромышленных отходов, строительство производства комплексной переработки отходов в концентраты и получения продукта для рекультивации карьеров, – пояснил гендиректор корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов.

Напомним, в конце 2018 года в недействующем Сибайском карьере начала тлеть руда, что привело к экологическим проблемам в городе: жители стали жаловаться на смог, кашель и головокружение. Впоследствии по решению властей карьер был затоплен.