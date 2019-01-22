Власти Башкирии приняли решение затопить карьер в Сибае

Ситуация со смогом в столице башкирского Зауралья продолжает будоражить общественность. Вот уже второй месяц Сибай окутан зловонным туманом, который пришел с Каманганского карьера. Пока власти республики договариваются отправить в санатории Крыма пятьсот местных детей, уровень вредных веществ в городском воздухе угрожающе растет. Только в минувший понедельник в отдельных районах передвижные лаборатории зафиксировали превышение допустимых норм диоксида серы в 37,6 раз.

Смог, окутавший Сибай, уже доставил немало неприятностей местным жителям. Хуже всем пришлось хроническим аллергикам и астматикам: они не могут выйти из дома без риска схлопотать приступ удушья.

Чтобы хоть как-то разрешить ситуацию, на прошлой неделе в столицу башкирского Зауралья дважды приезжал руководитель региона Радий Хабиров. Второй визит он нанес совместно с руководителем Крыма Сергеем Аксеновым. Последний, кстати, откликнулся на просьбу башкирских властей и согласился принять на время пятьсот детей в крымских санаториях.

Обеспокоенные горожане призвали власти к ответу

Мэр Сибая Рустем Афзалов накануне провел встречу с самыми активными горожанами, где наконец-то прозвучали ответы на самые важные вопросы. Во-первых, местным жителям рассказали, что сейчас происходит на карьере, и как именно сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината, который отвечает за карьер, решает проблему.ВСЕ ТОЧКИ РАССТАВЛЕНЫ

Во-вторых, власти города уточнили, по какому принципу будут отбираться дети для поездки в санатории в Крыму. Поначалу этот вопрос вызвал множество сомнений; появились даже мошенники, торгующие несуществующими «путевками».

В-третьих, стало известно, как и когда будет полностью устранена проблема смога.

ЧТО ДЕЛАЮТ ВЛАСТИ

- Ситуация в городе неоднозначная. Нельзя сказать, что она тяжелая и сложная, но требует определенного внимания, - начал свою речь перед горожанами мэр Сибая Рустем Афзалов.

По словам чиновника, на данный момент городские власти работают в трех направлениях.

- Первое – это то, что делается на территории сибайского филиала УГОК, непосредственно в чаше карьера. Второе направление - здравоохранение. Учитывая, что данный процесс происходит у нас уже второй месяц, мы имеем множество обращений от жителей. У кого-то идет обострение пневмонии, ОРВИ, и так далее. Нельзя сказать, что это норма. Третье направление – вопрос по путевкам. Туда же входит и информационная работа с горожанами, - отметил Афзалов.

Мэр Сибая заявил, что к весне проблема будет решена

Как утверждает мэр Сибая, на данный момент в карьере активно ведется ликвидация окислительных процессов.

- Комбинат сейчас подает более 10 тысяч кубометров глиняной породы, ведется заиливание. Раз в сутки замеряется температура на очагах тления, - рассказал он. - Выполняя поручение главы республики, руководством ГОКа было принято решение пойти на экстремально-кардинальные меры – частичное подтопление дна сибайского карьера. Воду зальют на уровне 469 – 549 метров.

Глава города подчеркнул, что в разработке этого плана участвовали ученые и инженеры из Москвы, Магнитогорска и Екатеринбурга. Они сошлись во мнении, что эта процедура необходима. Ранее на дне карьера был сооружен трубопровод для подачи щелочной воды и других материалов в места возникновения реакций.

- Здесь мы говорим только о частичном подтоплении, эти мероприятия носят временный характер. Сначала мы заливаем до определенного уровня, затем – откачиваем обратно. Это будет сделано для того, чтобы не потерять предприятие. Это немаловажный фактор, в городе есть люди, которые там работают. А у них семьи, дети, ипотека, - заявил Рустем Афзалов.

КОГДА ПОТУШАТ КАРЬЕР

На вопрос, когда же жители Сибая смогут вздохнуть свободно, городские власти дали четко понять: раньше весны карьер не потушат.

- Мы уже не говорим, что сможем локализовать все к 1 февраля. По данным сибайского филиала УГОК, на это понадобится от 40 дней до двух с половиной месяцев. Точнее, 40 дней понадобиться только на то, чтобы залить карьер, - отметил чиновник.

Его слова подтвердил и директор сибайского филиала УГОК Яудат Биккинов.

-Мы не будем надеяться и ждать, пока подойдет вода. Будем продолжать те мероприятия, которые наметили. Те институты, с которыми мы постоянно держали связь, полностью поддержали наши действия. К сожалению, ждать уже нельзя, получилось так, что очаги достаточно большие и серьезные, - заявил он.

По словам представителя комбината, для начала специалисты разработают проект затопления карьера. По предварительным расчетам, на это уйдет неделя.

- Но мы ждать не можем, все это время будем демонтировать оборудование, которое находится в карьере, - подчеркнул Яудат Биккинов.

ПОНАДЕЯЛИСЬ НА БАШКИРСКИЙ АВОСЬ

Еще один вопрос, который тревожит сибайцев – почему власти и комбинат вообще довели ситуацию до такого состояния?

-У вас же были специалисты, которые занимались этими вопросами в карьере? Люди, которые живут неподалеку, говорят, что утром смог, туман, невозможно выйти на улицу. А там, у них хозяйства: коровы, гуси, утки. Им надо по утрам их кормить, а они даже выйти из дома не могут. Почему довели до такого состояния? – возмущается местная жительница.

Рустем Афзалов призвал горожан немного подождать

В ответ мэр города признался, что никто и не ожидал тления в карьере.

-Ранее мы с этим процессом не сталкивались. У предприятия не было механизма борьбы с ним, - заявил Рустем Афзалов.

Тут же в роли «ответчика» выступил Яудат Биккинов.

- Дело в том, что какие-либо работы на карьере прекратились в 2003 году. До конца прошлого года никаких признаков окислительных процессов мы не наблюдали, - отрапортовал он.

-Месяц назад вы говорили, что все нормально и никаких превышений опасных веществ в воздухе нет. А почему оно есть сейчас? – задала вопрос местная жительница.

-Когда состоялся наш прошлый разговор, тогда действительно никаких превышений не было. 40 дней мы ждать не собираемся, будем продолжать работу и по отсыпке и по заиливанию, и щелочную воду подавать. Поскольку все эти годы карьер себя никак не проявлял, у нас и подозрений никаких не было, что такая ситуация может произойти. Давайте так: ну не было прецедентов, и все тут! - оправдывался руководитель предприятия.

Как оказалось, карьер вовсе не законсервирован – первоначальным проектом это не было предусмотрено, хотя во всех справочниках, до недавнего времени, утверждалось обратное.

- Сибайский филиал УГОК в чаше карьера работы не ведет. Мы работаем под карьером, в шахте на глубине до 600 метров, - заявил Яудат Биккинов.

Последнее утверждение вызвало в зале возгласы возмущения. Кто-то требовал немедленно призвать к ответу комбинат, а кто-то обвинял мэрию в сокрытии информации. В свою очередь, Рустем Афзалов призвал горожан проявить терпение.

-Нам нужно немного времени. От того, что мы будем с вами ругаться, лучше не станет. Мы также живем в этом городе, пользуемся инфраструктурой, ходим по улице, здесь живут наши семьи. Ситуация и мне, и каждому из нас надоела. Конечно, об этом нужно говорить. Но делать это нужно с пониманием, - заявил чиновник. – Комбинат уверяет, что справится с этой ситуацией. Кому я еще должен верить? Никто сюда не приедет и вопрос наш не решит.

КТО ПОЕДЕТ В КРЫМ

Городские власти очертили границу, откуда детей повезут в санатории Крыма

Собравшихся в актовом зале местной школы сибайцев интересовал и другой вопрос – здоровье детей. Накануне в социальных сетях появились слухи о том, что некие мошенники продают места в очереди для тех детей, которые поедут в ближайшее время в санатории Крыма.

- Ситуация, которая произошла накануне, не красит всех нас. Людей, которые такое распространяют, иначе как подонками я назвать не могу. Они спекулируют на самом главном – здоровье наших детей. Списки тех, кто поедет пока не опубликованы, мы еще никого не обзванивали, - заявил Рустем Афзалов.

По его словам, в здравницы дружественной республики отправятся дети, которые живут в непосредственной близости от карьера. Если точнее – в пятистах метрах от чаши. На данный момент точного списка нет, равно, как и неизвестно, когда состоится поездка.

СКАЗАНО:

Глава Башкирии Радий Хабиров

Немного личного. Задело. Что я обнаружил. Вот, глава Крыма Сергей Аксенов решил принять у себя бесплатно 500 детишек из Сибая. Казалось бы - здорово, ноосновной фон в соцсетях - негативный! Потому что, якобы, поедут дети начальников и прочих «блатных» родителей. Поэтому первое: поедут те, кому это больше всего по показаниям здоровья необходимо, четкие критерии мы определили. И, кстати, там могут оказаться и дети чиновников. Они тоже - дети!

Главный же для меня вывод из этой истории в другом... Что люди не верят власти, и все, связанное с ней, оценивают негативно. И это один из главных вызовов для нашей управленческой команды.