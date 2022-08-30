Хабиров высказался о слухах по поводу своей отставки и переводе на Донбасс

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал слухи о том, что его могут перевести работать в Донбасс. Высказаться по этому поводу на встрече с батальонами добровольцев, которых отправят в зону спецоперации на Украине, его попросил один из военных. Отрывок ответа чиновника опубликовала программа «Республика live».

– Я думаю, что встречать [после возвращения со спецоперации] я вас буду. Мы как устроены: вы военные – я… на государственной службе нахожусь. Нам руководство скажет куда-то идти – мы пойдем, но в моих планах… я лично, честно вам могу сказать, что сейчас занимаюсь разработкой стратегии развития Башкортостана до 2030 года. Пока так. И встречать буду вас, и награждать буду вас, и обнимать, – заверил Хабиров.

Весной текущего года такой же вопрос главе Башкирии задавали и журналисты. Тогда он заявил, что комментировать слухи не собирается.