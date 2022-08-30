Из озера в спальном районе Уфы достали труп 27-летней девушки без одежды

В Уфе из озера Теплого достали труп 27-летней девушки без одежды.

Несмотря на конец лета, в Башкирии продолжает держаться жаркая погода. Желая спрятаться от зноя, жители республики спешат к водоемам. К сожалению, иногда такой отдых приводит к печальным последствиям.

Утром 30 августа в соцсетях появились жуткие фотографии. Жители микрорайона Инорс выложили снимки трупа, который достали из озера Теплое.

По предварительным данным Управления гражданской защиты Уфы, погибшей оказалась 27-летняя девушка. Погибшая была частично одета.

Примечательно, что прямо перед местом, где труп извлекли из воды, установлены аншлаги, которые запрещают купание.

Напомним, что 8 августа в озере Теплое утонул мужчина, который на спор хотел переплыть водоем.