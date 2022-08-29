17-летний студент из Башкирии погиб в массовом ДТП в Иглинском районе

Погибшим в массовом ДТП в Иглинском районе Башкирии оказался 17-летний студент уфимского колледжа.

Напомним, что серьезное ДТП произошло 28 августа в Иглинском районе Башкирии. На участке трассы М5 столкнулись сразу три автомобиля – два легковых и один грузовой. Наиболее пострадал Volkswagen Polo – в нем погиб 36-летний водитель и 17-летний пассажир. В ГИБДД республики сообщили, что погибшие ехали за водой на родник.

Оказалось, что несовершеннолетним, погибшим в ДТП, оказался студент одного из уфимских технических колледжей. Парень учился на третьем курсе и был ответственным студентом. В руководстве учебного заведения отметили, что погибший участвовал в жизни группы и играл на гитаре.

Примечательно, что родился и вырос молодой человек в Иглинском районе – он погиб в нескольких километрах от родной деревни. Вероятно, что за рулем автомобиля был его родственник.