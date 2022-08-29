Погибшие в массовом ДТП в Башкирии водитель и его 17-летний пассажир ехали на родник

фото: ГИБДД РБ

Погибшие в массовом ДТП в Иглинском районе Башкирии водитель и его 17-летний пассажир ехали на родник. Об этом 29 августа сообщила региональная ГИБДД.

– Со слов родственников погибшие направлялись на родник за водой в сторону села Улу-Кармалы Иглинского района, – передали в дорожной полиции.

Напомним, авария случилась во втором часу дня 28 августа. На 1542-м километре трассы столкнулись грузовой Volvo» и три легковых автомобиля Subaru, и Renault, Volkswagen Polo. Последней управлял 36-летний мужчина, на пассажирском сиденье находился 17-летний подросток. Оба они получили смертельные травмы и скончались до приезда медиков.