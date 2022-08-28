В массовой аварии на трассе в Башкирии погибли два человека

Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

В Иглинском районе Башкирии на трассе Самара-Уфа-Челябинск произошла массовая авария с погибшими. По данным ГИБДД по Башкирии, ДТП зарегистрировано на 1542 километре федеральной трассы в Иглинском районе республики. На этом участке столкнулись четыре автомобиля: большегруз «Вольво» и три легковушки - «Фольксваген Поло», «Субару» и «Рено».

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, на данный момент известно о гибели двоих человек в результате ДТП – это водитель и пассажир «Поло». Личности погибших сейчас устанавливают сотрудники дорожной полиции. На вид им 35-40 лет, сообщили в ведомстве.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции и другие экстренные службы. На участке трассы, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение транспорта, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.